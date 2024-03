DFB-Torhymne «Major Tom» nach 40 Jahren zurück in den Charts

Baden-Baden/Berlin (dpa) - Mehr als 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist die Single «Major Tom» zurück in den Deutschen Charts. Das 1982 von Peter Schilling veröffentlichte Lied kehrt auf Rang 37 zurück in die Hitliste, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte. Der Neue-Deutsche-Welle-Hit bekam zuletzt vor allem bei Fußball-Fans viel Aufmerksamkeit.

Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatten in einer Online-Petition gefordert, bei Toren des DFB-Teams «Major Tom» zu spielen. Das Lied war im Kontext der Nationalmannschaft zuletzt oft zu hören, weil es in Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. Zudem tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen vergangene DFB-Tore mit dem Song unterlegt wurden. Beim Testspiel des DFB gegen die Niederlande wurde «Major Tom» daraufhin nach einem Treffer gespielt.

«Die Fans haben das übernommen und so wie ich höre, ist das ja der Wahnsinn», sagte Sänger Peter Schilling in einem Interview mit WDR 2. «Es ist schon eine große Ehre in diesem Konzert mitspielen zu können. Das ist immerhin die Nationalmannschaft, um die es gehen soll. Das ist schon ganz großartig.»

Zum fünften Mal in Folge ganz oben in den Single-Charts landet der Song «Beautiful Things» des US-amerikanischen Sängers Benson Boone. Platz zwei belegt «Küssen» von 01099, Gustav & Zachi vor «Liebe ist ein Dieb» vom deutschen Rapper Kontra K. An der Spitze der Albumcharts steht Alligatoah mit dem Album «Off». Es ist seine dritte Nummer-eins-Platte nach «Triebwerke» und «Schlaftabletten, Rotwein Teil V». Platz zwei geht an das Scooter-Album «Open Your Mind And Your Trousers». Die Ärzte rangieren mit einem Wiedereinstieg von «Geräusch» auf Platz drei.