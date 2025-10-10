Navigation

DFB-Team mit Woltemade und Kimmich rechts

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 20:32

Nick Woltemade konnte wegen eines Infektes in der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg nur einmal trainieren. Trotzdem ist er in Sinsheim von Anfang an dabei - und hat ein Ziel.

Sinsheim (dpa) - Nick Woltemade steht nach seinem grippalen Infekt in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg. Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet zudem am Abend in Sinsheim Kapitän Joshua Kimmich wieder mal auf der rechten Seite auf. 

«Wir haben schon vor dem Lehrgang darüber gesprochen. Der Trainer weiß, dass ich auf beiden Positionen spielen kann, dementsprechend kann man das nutzen», sagte Kimmich vor dem Anpfiff in der ARD und appellierte an die Mannschaft: «Wir müssen defensiv präsent sein und unsere Emotionalität auf den Platz bekommen.»

Starker Münchner Block

Im zentralen Mittelfeld spielen Kimmichs Bayern-Kollegen Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic. Nagelsmann setzt insgesamt auf die formstarken Profis aus München. Auch Jonathan Tah und Serge Gnabry kommen von Anfang an zum Einsatz. In der Abwehr feiert der Dortmunder Nico Schlotterbeck nach einer langwierigen Knieverletzung sein DFB-Comeback.

Der 23 Jahre alte Woltemade konnte wegen eines grippalen Infektes in dieser Woche nur das Abschlusstraining am Donnerstag bestreiten. Nach mehreren Toren für seinen neuen Verein Newcastle United in England will der frühere Stuttgarter im fünften DFB-Einsatz jetzt auch sein erstes Länderspieltor bejubeln.

Die deutsche Startelf:

Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovic - Gnabry, Wirtz, Adeyemi - Woltemade

