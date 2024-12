DFB-Lehrwart: «Schiedsrichter hat sich korrekt verhalten»

Bochums Torwart wird von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. DFB-Lehrwart Lutz Wagner erklärt, warum die Mannschaften weiterspielen mussten. Und er sagt, wer am Ende am Zug ist.

© Andreas Gora/dpa