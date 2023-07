DFB-Auswahl wohl ohne Hegering und Oberdorf gegen Marokko

Wyong (dpa) - «Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können», sagte Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg der ARD-«Sportschau». Beide Spielerinnen sind angeschlagen, Oberdorf litt an einer Oberschenkelverletzung, Hegering an einer Fersenprellung.

Die 55 Jahre alte Bundestrainerin betonte vor der Partie (10.30 Uhr MESZ/ZDF) die hohen Ziele der DFB-Auswahl. «Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen. Aber damit muss man umgehen können, das erzeugt Druck.» Dem Team werde nicht alles gelingen. «Aber wir versprechen: Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen», sagte Voss-Tecklenburg.

Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Kolumbien, das am Sonntag, 30. Juli (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney auf das DFB-Team wartet, und zum Abschluss Südkorea (12.00 Uhr MESZ/ZDF).