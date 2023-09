DFB-Ansage: Flick soll öffentliches Training leiten

Wolfsburg (dpa) - Hansi Flick soll am Sonntagvormittag wie geplant das öffentliche Training der Fußball-Nationalmannschaft auf dem Gelände des VfL Wolfsburg leiten. Das bestätigte der DFB am Morgen nach dem heftigen 1:4 gegen Japan zum Start in die EM-Saison.

Die Einheit vor rund 3500 Zuschauern, die sich kostenlose Tickets gesichert hatten, ist in erster Linie für die Spieler, die am Samstagabend nur eingewechselt worden waren oder gar nicht gespielt hatten.

Die DFB-Auswahl trifft am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund auf den WM-Zweiten Frankreich. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte nach dem Japan-Schock zu möglichen Konsequenzen gesagt, man täte «gut daran», erstmal «zur Ruhe zu kommen» und eine Nacht vergehen zu lassen.