Deutschland bewirbt sich um Basketball-EM 2029

München (dpa) - Deutschland bewirbt sich mit dem SAP Garden in München um eine Vorrundengruppe bei der Basketball-Europameisterschaft 2029. Weitere Bewerber für die übernächste Männer-EM sind Estland, Finnland, Griechenland, Litauen, die Niederlande, Slowenien und Spanien. Die Entscheidung über die insgesamt vier Ausrichter fällt im Mai 2025.

Deutschland war letztmals 2022 bei dem wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verlegten Turnier Gastgeber. Damals fanden eine Vorrunde in Köln und die Endrunde in Berlin statt.

Gute Erinnerungen an 2022 und 2015

«Für uns sind die Erinnerungen an die Eurobasket 2022 und auch die Eurobasket 2015 noch sehr klar. Mit diesen guten Gedanken bewerben wir uns mit dem Standort München sehr gerne für eine Vorrunde der FIBA Eurobasket 2029», sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. «In München haben wir mit dem SAP Garden allerbeste Voraussetzungen für ein großartiges Event.»

Die nächste EM findet im kommenden Jahr in Finnland, Polen, Zypern und Lettland statt. Deutschland ist 2025 Teil-Ausrichter der Frauen-EM. Dann wird vom 19. bis 22. Juni eine Vorrunde in Hamburg ausgetragen. 2026 richtet Deutschland dann die Frauen-Weltmeisterschaft in Berlin aus.