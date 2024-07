Deutschland beginnt gegen Spanien mit Can und Sané

Stuttgart (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt im EM-Viertelfinale gegen Spanien mit Leroy Sané und überraschend auch mit Emre Can in der Startformation.

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt in dem K.-o.-Spiel in Stuttgart auf den Dortmunder Can statt des bislang gesetzten Leverkuseners Robert Andrich im defensiven Mittelfeld. Wie beim 2:0 im Achtelfinale gegen Dänemark erhält Sané in der Offensive erneut den Vorzug gegenüber Jungstar Florian Wirtz, der wieder auf der Bank sitzt.

Sané und Can sollen für Tempo sorgen

«Die Spanier haben eine gewisse Anfälligkeit bei Kontern. Da ist Leroy sehr, sehr gut. Er hat generell einen brutalen Zug zum Tor mit viel Tempo. Das werden wir brauchen», begründete Nagelsmann in der ARD die Aufstellung des Offensivspielers vom deutschen Rekordmeister Bayern München.

Für Can habe dessen Schnelligkeit gesprochen, erläuterte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei MagentaTV. «Er ist mit einer der schnellsten Spieler im Kader», sagte Nagelsmann und ergänzte später in der ARD: «Emre hat heute eine tragende Rolle, die er gut ausfüllen wird.» Von einem «Paradigmenwechsel» wollte Nagelsmann nicht sprechen. «Wir haben 13 Spieler nominiert, die mehr Spielzeit bekommen als die anderen», sagte der 36-Jährige.

Jonathan Tah kehrt nach seiner Gelb-Sperre ins Abwehrzentrum zurück. David Raum beginnt wieder als linker Verteidiger und soll den erst 16 Jahre alten spanischen Jungstar Lamine Yamal stoppen. Das DFB-Team wird wieder angeführt von Kapitän Ilkay Gündogan.

Nagelsmann glaubt an Sieg

Für den 34-jährigen Toni Kroos wäre es bei einem deutschen Ausscheiden das letzte Fußballspiel seiner Karriere. Davon geht Nagelsmann jedoch nicht aus: «Er hat noch zwei Spiele nächste Woche», bekräftigte er seinen Glauben an einen Sieg der DFB-Auswahl.

Die spanische Mannschaft beginnt mit der eingespielten Top-Elf ohne den Leipziger Dani Olmo. «Wir werden uns nicht verstecken, sondern aktiv verteidigen», sagte Nagelsmann. «Ich glaube, dass wir auf keiner Position schlechter besetzt sind, wir sind absolut auf Augenhöhe.»