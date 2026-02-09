Deutsches Duell um Rodel-Gold zwischen Taubitz und Fräbel

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Auch im zweiten Rodel-Rennen hat Deutschland beste Chancen auf Gold. Weltmeisterin Julia Taubitz vom WSC Oberwiesenthal und die WM-Zweite Merle Fräbel vom RT Suhl lieferten sich in den ersten beiden Durchgängen ein spannendes Duell um Platz eins und haben die restliche Konkurrenz vor den entscheidenden Läufen am Dienstag bereits distanziert.

Die erst 22 Jahre alte Olympia-Debütantin Fräbel, die auch den Test-Wettkampf auf der neu gebauten Bahn gewann, fuhr im ersten Lauf Bahnrekord. Doch Taubitz konterte im zweiten Durchgang, verbesserte sogleich die Bestmarke und setzte sich an die erste Position. Ihr Vorsprung auf Fräbel beträgt aber nur die Winzigkeit von 61 Hundertstelsekunden.

«Im ersten Lauf war ich schon noch ein bisschen nervös, da waren ein paar Fehler drin. Aber der zweite Lauf war supergeil. Da war ich so im Flow drin. Das konnte ich echt genießen», sagte Taubitz, die sich auf das weitere Duell mit Fräbel freut. Zufrieden war auch ihre deutsche Kollegin. «Die Julia hat richtig einen rausgehauen. Ich habe ein bisschen gehadert mit mir. Es ist völlig okay. Ich bin noch mit dabei und nach hinten ist Platz. Das gibt natürlich Ruhe», sagte Fräbel.

Mit einem komfortablen Vorsprung auf Rang drei geht es am Dienstag in die beiden Finalläufe. Denn die drittplatzierte Lettin Elina Bota hat schon 0,434 Sekunden Rückstand auf Silber.

Mitfavoritinnen patzen

Noch schwächer war die Weltcupführende Lisa Schulte aus Österreich, die als Siebte bereits 0,678 Sekunden hinter Taubitz liegt. Zudem verabschiedeten sich in US-Pilotin Summer Britcher und der Lettin Kendija Aparjode zwei Mitfavoritinnen, nachdem sie einen Mega-Patzer am Start hatten, als sie voll in die Bande knallten.

Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die vor vier Jahren in Peking als Debütantin olympisches Silber holte, konnte auf der verkürzten Strecke über 1.410 Metern im neu gebauten Cortina Sliding Centre nicht in die Top-Sechs fahren.

Taubitz hat Peking-Sturz verarbeitet

Doch gerade Taubitz weiß, wie schnell der olympische Traum platzen kann. Vor vier Jahren in Peking fuhr sie als haushohe Topfavoritin im ersten Lauf Bestzeit und stürzte dann im zweiten Lauf. Die Medaillen waren unerreichbar. Mit Bestzeit im vierten Lauf kam sie noch auf Rang sieben. «Ich habe lange gebraucht, um diesen Rückschlag zu verarbeiten. Rückblickend bin ich dankbar für diese Erfahrung», sagte die 29-Jährige, die bereits acht WM-Titel und fünf Weltcup-Gesamtsiege in ihrer sportlichen Vita stehen hat.

Fräbel, die 2020 in Lausanne die Youth Games gewann und von 2023 bis 2025 dreimal in Serie Junioren-Weltmeisterin wurde, hatte zuletzt noch gar nicht das richtige Olympia-Feeling bekommen. «Der Olympic Spirit ist da, vor allem weil man die Team D Einkleidung trägt. Aber ich persönlich habe gar nicht so ein krasses Olympia-Gefühl, weil sich alles so unwirklich anfühlt bzw. für mich fühlt es sich aktuell wie ein Extra-Lehrgang an.»