Deutsche U21 wieder Europameister: «Das ist so geil»

Zum dritten Mal

Ljubljana (dpa) - Stefan Kuntz herzte auf der Tribüne mit Tränen in den Augen die Familie, seine Europameister hüpften und tanzten ausgelassen auf dem Rasen. Deutschlands U21 hat sich mit einer mitreißenden Final-Vorstellung den Traum vom EM-Titel erfüllt.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann in Ljubljana ein hochklassiges und temporeiches Endspiel gegen Angstgegner Portugal verdient mit 1:0 (0:0) und krönte sich zum dritten Mal nach 2009 und 2017 zum Europameister.

Nmecha Matchwinner und Torschützenkönig

Anderlecht-Stürmer Nmecha sorgte in der 49. Minute für den überschwänglich umjubelten Treffer und kürte sich mit insgesamt vier Treffern auch zum Torschützenkönig. Im schwarz-rot-goldenen Konfettiregen feierten die DFB-Jungs mit dem EM-Pokal. «Wenn man ihnen Vertrauen gibt, dann zeigen diese Spieler, dass sie Talent haben und zu sehr Großem fähig sind», sagte der Kuntz bei ProSieben. Im dritten Endspiel unter der Regie des Erfolgscoach gab es den nächsten Triumph nach 2017. Er verneigte sich vor Torschützen Nmecha. «Nicht viele Leute haben an uns geglaubt, aber wir haben an uns geglaubt», sagte der entscheidende Mann des Abends.

Alle freuten sich auf eine lange Party-Nacht. «Das ist so geil, das glaubt man gar nicht», sagte der starke Niklas Dorsch. «Was wir hier abgerissen haben, ist unglaublich.» Die Champions genossen den besonderen Augenblick überglücklich mit dem Publikum. «Es ist unheimlich geil, so einen Moment mit meiner Familie und meinen Freunden feiern zu dürfen», sagte Torhüter Finn Dahmen. «Es ist Wahnsinn, was wir wieder auf den Platz gebracht haben.»

Glückwünsche vom A-Team

Auch abseits des Teams war die Freude riesengroß. «Jungs, herzlichen Glückwunsch. Wir haben alle mitgefiebert, habt ihr super gemacht, habt ihr euch verdient, ihr wart die beste Mannschaft bei dem Turnier», erklärte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer. Die DFB-Stars hatten alle die Daumen gedrückt.

«Jawoll!! Was für ein großartiger Kampf, ganz herzlichen Glückwunsch an unsere U21», twitterte 2014er Weltmeister Mats Hummels. «Was für eine fantastische Leistung», hob Bayern-Dauersieger Thomas Müller. Nationalelfkollege Ilkay Gündogan sprach von einer «grandiosen Mannschaftsleistung».

Wenige Tage vor der Europameisterschaft der A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sendete der deutsche Fußball-Nachwuchs vor 4883 Zuschauern ein eindrucksvolles Signal, dass trotz viel Kritik auch viel Qualität vorhanden ist. Die Auftritte in Ungarn und Slowenien dürften auch Löw-Nachfolger Hansi Flick freuen.

DFB-Team vor dem Turnier kein Favorit

Im Gegensatz zur goldenen Generation mit den späteren Weltmeistern um Neuer im Jahr 2009 und deren Nachfolger um Serge Gnabry acht Jahre später zählte die 2021er Auswahl vor dem Endrundenstart nicht zu den Titelkandidaten. Immer wieder hieß es, es sei nicht der stärkste Jahrgang, die Marktwertvergleiche mit Topnationen nervten die Spieler mitunter. Als Turniermannschaft par excellence kämpfte sich die DFB-Elf aber trotzdem bis ins Finale.

In einer schwierigen Gruppenphase und einem packenden Elfmeterkrimi im Viertelfinale gegen Dänemark musste die deutsche Mannschaft Widerstände überwinden - und das war auch im Endspiel erstmal der Fall. Die flinken und technisch versierten Portugiesen erwischten den besseren Start. Ein Schuss von Tiago Tomas ging knapp vorbei (8.), Amos Pieper rettete in höchster Not gegen Diogo Dalot (13.).

Mentalität als große Stärke

Doch die Mentalitätstruppe um Anführer Dorsch (KAA Gent) kämpfte sich schnell ins Spiel, erfüllte wie gefordert den Wunsch von Kuntz. «Macht Zuschauer und Familien stolz», hatte der Erfolgscoach kurz vor dem Spiel gesagt - und das taten seine Jungs.

Nur eine Winzigkeit fehlte dem Leverkusener Florian Wirtz, der per Doppelpack das Halbfinale gegen die Niederlande entschieden hatte, für die Führung. Sein abgefälschter Schuss prallte von der Unterkante der Latte nicht ins Tor und setzte damit das Aluminium-Pech der deutschen Auswahl im Turnier fort. Nmecha (21.) und Arne Maier (29.) scheiterten an Portugals stark parierenden Keeper Diogo Costa.

Insgesamt drängte Deutschland vor der Pause mehr auf die Führung, Portugal blieb bei aber gefährlich. Bezeichnend für den Teamgeist der DFB-Elf war eine Großchance der Iberer, die mit vereinten Kräften und viel Einsatz so gerade noch vereitelt werden konnte (45.+1).

Schnelle Führung nach dem Seitenwechsel

Die DFB-Interimspräsidenten Rainer Koch und Peter Peters durften nach dem Seitenwechsel schnell über die Führung jubeln. Der einzige A-Nationalspieler des Teams, Ridle Baku, behielt Ruhe und Übersicht bei seinem Pass auf Nmecha. Und die Tormaschine im deutschen Spiel verwandelte im 20. U21-Einsatz eiskalt zum zwölften Treffer.

In der Schlussphase war wiederholt auch Schlussmann Dahmen gefordert. Bei Kontern fehlte es seinen Vorderleuten an Präzision. Karim Adeyemi verpasste das 2:0 (72./81.). Portugal, das zuletzt fünfmal nacheinander gegen Deutschland gewonnen hatte, drängte vergeblich auf den Ausgleich - und konnte die große deutsche EM-Party nicht mehr verhindern.

© dpa-infocom, dpa:210606-99-887741/7

Die DFB-Junioren genießen den Triumph. Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa) Die DFB-Junioren genießen den Triumph. Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa)

Lukas Nmecha (Deutschland, l) erzielt gegen Portugals Torhüter Diogo Costa das Tor zur 1:0-Führung. Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa) Lukas Nmecha (Deutschland, l) erzielt gegen Portugals Torhüter Diogo Costa das Tor zur 1:0-Führung. Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa)

Torschütze Lukas Nmecha (Deutschland, 2.v.l) wird von den Mitspielern für sein Tor gefeiert. Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa) Torschütze Lukas Nmecha (Deutschland, 2.v.l) wird von den Mitspielern für sein Tor gefeiert. Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa)

Deutschlands Arne Maier (Deutschland) behauptet den Ball vor Portugals Florentino Luis (r). Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa) Deutschlands Arne Maier (Deutschland) behauptet den Ball vor Portugals Florentino Luis (r). Foto: Marton Monus/dpa © Marton Monus (dpa)