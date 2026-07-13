Deutsche Ringer-Meisterschaften 2027 kommen nach Mülheim

Besonders spannend für Mülheimer Fans: Gleich zwei Lokalmatadoren gehen an den Start. Die Brüder Aaron und Samuel Bellscheidt zählen seit Jahren zur deutschen Spitze – Aaron wurde 2024 Deutscher Meister, Samuel holte den Titel sogar 2024 und 2026. Erstmals könnten sie vor heimischem Publikum kämpfen. Die Meisterschaften haben in diesem Jahr eine besondere Bedeutung: Sie finden unmittelbar vor den Europameisterschaften statt und gelten als wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zu den Olympischen Spielen – das Teilnehmerfeld dürfte entsprechend hochkarätig sein. Der Deutsche Ringer-Bund entschied sich nach einem Auswahlverfahren für Mülheim, unter anderem wegen der optimalen Infrastruktur der Westenergie Sporthalle mit großzügigen Tribünen und Aufwärmbereichen, so der Verband.