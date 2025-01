Deutsche Flugabwehr schützt Flughafen bei Rzeszow in Polen

Rzeszow (dpa) - Zwei Patriot-Systeme der Bundeswehr werden für die kommenden sechs Monate einen strategisch bedeutenden Flughafen bei Rzeszow im Südosten Polens schützen. «Diese beiden Einheiten schützen Nato-Bündnisgebiet und zugleich - und das ist ganz wichtig - die logistische Versorgung der Ukraine», sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach der Übergabe in Rzeszow. Rund 200 Soldatinnen und Soldaten werden die Systeme auf dem Flughafen bedienen, von dem es rund 100 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze sind.

Das EU- und Nato-Land Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Das Land fülle diese Rolle mit «unglaublicher Bravour, viel Engagement und viel Leidenschaft» aus, sagte Pistorius. Voraussichtlich im Sommer werde Deutschland zudem eine Alarmrotte von Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter vorübergehend nach Polen verlegen. Später sollten diese dann den Luftraum über Rumänien überwachen.

Logistische Drehscheibe für Militärhilfe des Westens

Der Flughafen bei Rzeszow ist eine zentrale logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für Kiew. Dort waren bislang US-Soldaten stationiert, der Flughafen wurde von amerikanischen Patriot-Einheiten geschützt.

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dankte den Amerikanern, die jetzt von der Bundeswehr abgelöst werden. «Sie werden nun Zeit haben, ihre Geräte zu überholen, aber wir sind zuversichtlich, dass die Unterstützung der Bündnispartner fortgesetzt wird», betonte er.

Zweiter Einsatz deutscher Patriot-Staffeln im Südosten Polens

Bereits von Januar bis November 2023 waren deutsche Patriot-Einsatzstaffeln in Polen im Einsatz. Rund 320 Männer und Frauen der Bundeswehr bedienten in dieser Zeit drei Patriot-Systeme an zwei Standorten in der Nähe der Stadt Zamosc, 33 Kilometer westlich der Grenze zur Ukraine. Sie sollten den Luftraum des Landes schützen, nachdem Ende 2022 beim Einschlag einer Rakete in einem polnischen Dorf nahe der Grenze zwei Menschen getötet worden waren.

Die in den USA hergestellten Patriot-Systeme der Bundeswehr zählen zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Mit ihnen werden feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper bekämpft. Auf eine Entfernung von etwa 100 Kilometern und bis in Höhen von 30 Kilometern können die Abwehrraketen in einer gedachten Glocke um die Stellung Ziele treffen - abhängig vom eingesetzten Lenkflugkörper.