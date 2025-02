Deutsche Biathleten holen beim WM-Auftakt Bronze

Lenzerheide (dpa) - Dem deutschen Biathlon-Team ist mit dem Gewinn der ersten Medaille im ersten Rennen ein traumhafter Start in die Weltmeisterschaften im schweizerischen Lenzerheide geglückt. Zum Auftakt holten Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow mit Bronze in der Mixedstaffel die erste Medaille in diesem Wettbewerb seit sechs Jahren.

Das Quartett leistete sich insgesamt elf Nachlader und musste sich nach 4x6 Kilometern nur den überragenden Franzosen und Silbergewinner Tschechien geschlagen geben.

Zuletzt hatten am 7. März 2019 Vanessa Hinz, Denise Herrmann-Wick, Arnd Peiffer und Benedikt Doll, die alle nicht mehr aktiv sind, in Östersund Silber geholt. Für die Weltcup-Gesamtführende Preuß (30) ist es die insgesamt achte WM-Medaille, für ihre drei Teamkollegen hingegen jeweils die erste. Für Nawrath war es einen Tag vor seinem 32. Geburtstag das wohl schönste vorzeitige Geschenk.