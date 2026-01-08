Anzeige
Deutsche Bahn: Vier Wochen Sperrung
Ab morgen (9.1., 21 Uhr) bis zum 6. Februar 2026 können vier Wochen lang keine Züge zwischen Duisburg und Mülheim, bzw. Duisburg und Oberhausen fahren.

Veröffentlicht: Donnerstag, 08.01.2026 11:50

Grund sind Arbeiten der Autobahn GmbH im Kreuz Kaiserberg, wo die Bahngleise die Autobahn queren. Die Bahn nutzt die Zeit für eigene Projekte: eine neue Brücke über den Ruhrkanal, Oberleitungsarbeiten in Mülheim und neue Schallschutzwände in Düsseldorf und Duisburg.


Für uns Mülheimer bedeutet das: Die National-Express-Linien RE1, RE6 und RE11 werden ab Mülheim nach Oberhausen umgeleitet. Dort starten und enden sie. Die Linien RE2, RE42 und RB33 fallen einen Monat lang in Mülheim komplett aus. Bahnreisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen. In Richtung Essen können aber auch der RE49 oder die S3 genutzt werden. Von Mülheim nach Duisburg geht es auch mit der Straßenbahn. Hier gibt es alle Änderungen im Überblick.

