Deutsche Bahn: Vier Wochen Sperrung

Grund sind Arbeiten der Autobahn GmbH im Kreuz Kaiserberg, wo die Bahngleise die Autobahn queren. Die Bahn nutzt die Zeit für eigene Projekte: eine neue Brücke über den Ruhrkanal, Oberleitungsarbeiten in Mülheim und neue Schallschutzwände in Düsseldorf und Duisburg.





Für uns Mülheimer bedeutet das: Die National-Express-Linien RE1, RE6 und RE11 werden ab Mülheim nach Oberhausen umgeleitet. Dort starten und enden sie. Die Linien RE2, RE42 und RB33 fallen einen Monat lang in Mülheim komplett aus. Bahnreisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen. In Richtung Essen können aber auch der RE49 oder die S3 genutzt werden. Von Mülheim nach Duisburg geht es auch mit der Straßenbahn. Hier gibt es alle Änderungen im Überblick.