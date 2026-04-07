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Deutsche Bahn kündigt Frühjahrsputz und mehr Sicherheit an
© Sophie Feiber/ FUNKE Foto Services
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Deutsche Bahn kündigt Frühjahrsputz und mehr Sicherheit an

Die Deutsche Bahn startet im April eine groß angelegte Reinigungsoffensive. Auch am Essener Hauptbahnhof und an weiteren Stationen soll gründlich geputzt werden.

Veröffentlicht: Dienstag, 07.04.2026 12:38

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Der Essener Hauptbahnhof soll sauberer und sicherer werden. Die Deutsche Bahn startet im April ihren jährlichen Frühjahrsputz. Neben dem Hauptbahnhof stehen auch viele andere größere Bahnhöfe in Deutschland auf dem Programm. Die Reinigungsmitarbeiter sammeln unter anderem auf Bahnsteigen, Treppen und in Aufzügen Müll auf und machen Graffiti oder Kaugummis weg. Gleichzeitig sollen zusätzliche Streifen das Sicherheitsgefühl verbessern. Immer wieder kritisieren Pendler, dass viele Bahnhöfe nicht sauber sind - viele Bahnkunden fühlen sich auch nicht sicher. 

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