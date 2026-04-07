Deutsche Bahn kündigt Frühjahrsputz und mehr Sicherheit an

Der Essener Hauptbahnhof soll sauberer und sicherer werden. Die Deutsche Bahn startet im April ihren jährlichen Frühjahrsputz. Neben dem Hauptbahnhof stehen auch viele andere größere Bahnhöfe in Deutschland auf dem Programm. Die Reinigungsmitarbeiter sammeln unter anderem auf Bahnsteigen, Treppen und in Aufzügen Müll auf und machen Graffiti oder Kaugummis weg. Gleichzeitig sollen zusätzliche Streifen das Sicherheitsgefühl verbessern. Immer wieder kritisieren Pendler, dass viele Bahnhöfe nicht sauber sind - viele Bahnkunden fühlen sich auch nicht sicher.