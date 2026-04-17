Deutlich weniger Abiturienten in Mülheim

Der starke Rückgang hat einen klaren Grund: die Rückkehr zu G9. Seit dem Schuljahr 2019/2020 dauert es bis zum Abschluss wieder 13 statt 12 Jahre. Im vergangenen Jahr legte der letzte G8-Jahrgang sein Abitur ab. Der erste reguläre G9-Jahrgang macht seinen Abschluss erst im kommenden Jahr. Die diesjährigen 300 Abiturienten sind eine Art Übergangsjahrgang, heißt es von der Bezirksregierung Düsseldorf. Danach werden die Zahlen wieder deutlich steigen.