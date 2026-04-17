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Deutlich weniger Abiturienten in Mülheim
© Judith Michaelis / Funke Foto Services
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Deutlich weniger Abiturienten in Mülheim

An Mülheimer Schulen haben die Abiturprüfungen begonnen. In diesem Jahr machen nur 300 Schüler ihr Abitur - im Schuljahr 2023/2024 waren es noch 745.

Veröffentlicht: Freitag, 17.04.2026 12:00

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Der starke Rückgang hat einen klaren Grund: die Rückkehr zu G9. Seit dem Schuljahr 2019/2020 dauert es bis zum Abschluss wieder 13 statt 12 Jahre. Im vergangenen Jahr legte der letzte G8-Jahrgang sein Abitur ab. Der erste reguläre G9-Jahrgang macht seinen Abschluss erst im kommenden Jahr. Die diesjährigen 300 Abiturienten sind eine Art Übergangsjahrgang, heißt es von der Bezirksregierung Düsseldorf. Danach werden die Zahlen wieder deutlich steigen.

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