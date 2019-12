Der Zahltag - Wir zahlen deine Rechnung ab dem 6. Januar

Das neue Jahr beginnt für euch hoffentlich mit einer bezahlten Rechnung. Was sollen wir zum Start ins neue Jahrzehnt für euch übernehmen? Den letzten Sommerurlaub? Das neue Boxspringbett? Das Kinderfahrrad? Was sollen wir bezahlen? Bewerbt euch per E-Mail über unsere Homepage oder – noch einfacher – mit dem Formular hier auf der Website. Der Postweg geht natürlich auch.Ihr müsst uns eure Rechnung nicht sofort schicken, sondern nur eintragen, was ihr wofür ausgegeben habt. (Die Rechnung brauchen wir erst dann, wenn ihr wirklich gewonnen habt.) Wenn ihr eure Rechnung bei uns im Programm hört und euch rechtzeitig zurückmeldet, bezahlen wir sie!

Und das Beste: Der Zahltag 2020 wird grün. Für jede bezahlte Rechnung pflanzen wir mit www.plant-my-tree.de einen Baum.

AGBs Der Zahltag (agbzahltag2020.pdf)