Entdeckt mit alltours zum Beispiel die Dominikanische Republik, Mallorca, Fuerteventura oder die griechischen Inseln. Mehrmals täglich habt ihr die Chance eine von insgesamt 60 Reisen zu gewinnen.

Wir schicken euch montags bis donnerstags zu zweit in die Sonne.

Der Freitag ist unser großer Familienfreitag:

Hier gewinnt ihr Urlaub für euch und eure beiden Kinder bis einschl. 14 Jahren.

Bewerbt euch hier für euren Sonnenurlaub mit alltours

Der Urlaubscountdown – in die Sonne mit alltours: So geht das Spiel

Das Spiel ist denkbar einfach: Dreimal täglich treten bei "Der Urlaubscountdown – in die Sonne mit alltours" zwei Hörer gegeneinander an und spielen um eine Reise. Beide Kandidaten müssen angeben, in wie vielen Sekunden sie meinen, unseren Urlaubshit erraten zu können. Der Kandidat mit dem niedrigsten „Gebot“ darf sein Glück versuchen. Nennt der Kandidat uns Interpret oder Titel zu dem angespielten Schnipsel des Urlaubshits, gewinnt er. Schafft er es nicht, geht die Reise automatisch an seinen Mitspieler.

Das Online-Extra

Zusätzlich verlosen wir jeden Freitag hier auf unserer Website exklusiv eine Reise für zwei.

Hört euch hier unseren Online-Urlaubshit an und registriert euch.

Unter allen richtigen Antworten verlosen wir die jeweilige Online-Reise.

