Der Top-Job - NRWs coolster Arbeitsplatz 2026

Weil dort vieles von dem zusammenkommt, worum es bei unserer Aktion ging: ein außergewöhnlicher Ort, ein starkes Team und eine Arbeitsatmosphäre, die man sofort spürt.

Zwischen Naturschutzgebiet, Museum, Bauernhof und römischen Mauern ist Haus Bürgel ein Arbeitsplatz, der nicht nur besonders aussieht, sondern sich auch besonders anfühlt.

Auch wenn Haus Bürgel als Ort schon einzigartig ist, transportiert die Bewerbung eine wichtige, übertragbare Botschaft: Arbeitsumgebung, Sinn, Ruhe, Identifikation und Gemeinschaft haben großen Einfluss darauf, wie Menschen ihren Arbeitsplatz erleben.

Die Bewerbung beschreibt ein engagiertes Miteinander von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Der Teamspirit steht im Vordergrund und wird im Zusammenhang mit der Arbeit und dem besonderen Ort gemeinsam gelebt und gestaltet. Für uns absolut preiswürdig!







