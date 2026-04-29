Der Top-Job - NRWs coolster Arbeitsplatz 2026
Wir haben ihn gefunden: NRWs coolster Arbeitsplatz 2026! In den vergangenen Wochen haben wir gemeinsam mit euch nach Arbeitsplätzen gesucht, die zeigen, wie Arbeit schöner, gesünder und einfach besser funktionieren kann. Wir haben von euch allen so viele tolle Einsendungen bekommen. Überzeugt hat uns am Ende das Team von Haus Bürger in Monheim am Rhein.
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.04.2026 15:04
Warum hat das Team von Haus Bürgel gewonnen?
Weil dort vieles von dem zusammenkommt, worum es bei unserer Aktion ging: ein außergewöhnlicher Ort, ein starkes Team und eine Arbeitsatmosphäre, die man sofort spürt.
Zwischen Naturschutzgebiet, Museum, Bauernhof und römischen Mauern ist Haus Bürgel ein Arbeitsplatz, der nicht nur besonders aussieht, sondern sich auch besonders anfühlt.
Auch wenn Haus Bürgel als Ort schon einzigartig ist, transportiert die Bewerbung eine wichtige, übertragbare Botschaft: Arbeitsumgebung, Sinn, Ruhe, Identifikation und Gemeinschaft haben großen Einfluss darauf, wie Menschen ihren Arbeitsplatz erleben.
Die Bewerbung beschreibt ein engagiertes Miteinander von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Der Teamspirit steht im Vordergrund und wird im Zusammenhang mit der Arbeit und dem besonderen Ort gemeinsam gelebt und gestaltet. Für uns absolut preiswürdig!
Unsere Live-Sendung von Haus Bürgel
Am 29. April waren wir live vor Ort und unser Moderator Kevin Zimmer hat von 10 bis 14 Uhr zwischen Hühnern, Hunden, Pferden, Katzen, römischen Mauern, Ställen und vielen tollen, einzigartigen Menschen eine Sendung moderiert, die Haus Bürgel zu euch allen gebracht hat.