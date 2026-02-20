Der Ticket Call – Radio an und ab zu besten Konzerten und Events

Einfach bewerben und dann ganz wichtig: Radio hören. Hört ihr euren Namen im Programm, dann meldet euch schnell zurück und gewinnt. Die kostenlose Ticket Call-Hotline: 0800 10 88 500.

Täglich (ab 2. März) eine neue Chance, täglich neue Tickets, täglich neue Gewinner. Jetzt hier anmelden und dann möglichst lange am Radio bleiben - und am Besten: Zuhause und bei der Arbeit allen vom Ticket Call erzählen. Je mehr mithören, desto größer die Chance, dass ihr nichts verpasst.