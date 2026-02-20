Anzeige
Der Ticket Call – Radio an und ab zu besten Konzerten und Events
Jetzt mitmachen bei unserem Ticket Call.
Euer Lieblingsradio schenkt euch im März täglich große Gänsehautmomente. Erlebt eure Lieblingsstars auf der großen Bühne.

Nur für euch: Die besten Konzerte und Events

Von Apache 207 bis Harry Styles und von Atze Schröder bis zu den Ehrlich Brothers. Musikkonzerte, Zaubershows oder der große Comedy-Gig. Hier findet jeder sein ganz persönliches Erlebnis.

So macht ihr mit:

Einfach bewerben und dann ganz wichtig: Radio hören. Hört ihr euren Namen im Programm, dann meldet euch schnell zurück und gewinnt. Die kostenlose Ticket Call-Hotline: 0800 10 88 500.

Täglich (ab 2. März) eine neue Chance, täglich neue Tickets, täglich neue Gewinner. Jetzt hier anmelden und dann möglichst lange am Radio bleiben - und am Besten: Zuhause und bei der Arbeit allen vom Ticket Call erzählen. Je mehr mithören, desto größer die Chance, dass ihr nichts verpasst.

