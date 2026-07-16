Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Der Radio Sommer Cup bei Topgolf
© Topgolf
Teilen:

Der Radio Sommer Cup bei Topgolf Oberhausen

Beweist euer Können bei unserem Radio Sommer Cup und gewinnt mit etwas Glück eine Topgolf-Fan-Membership für 1 Jahr. Bewerbt euch jetzt!

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.07.2026 14:29

Anzeige

Jede Woche ein Match

Anzeige

Jeden Mittwoch in den Sommerferien treten zwei neue Teams bei Topgolf in Oberhausen gegeneinander an. Dem Gewinnerteam winkt eine Topgolf-Fan-Membership für 1 Jahr und natürlich der legendäre Radio-Sommer-Pokal. Selbstverständlich sorgt Topgolf auch für eure kulinarische Verpflegung während der Matches.

Anzeige

So funktionierts:

Anzeige

Ihr seid eine eingeschworene Truppe von bis zu 6 Personen und wollt beim Radio Sommer Cup antreten? Dann bewerbt euch hier, erzählt uns kurz, wer ihr seid und warum ihr denkt, den Cup zu gewinnen und mit etwas Glück melden wir uns bei euch zurück und ihr seid dabei.

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige