Der Radio Sommer Cup bei Topgolf Oberhausen

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© Topgolf
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Jede Woche ein Match
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Jeden Mittwoch in den Sommerferien treten zwei neue Teams bei Topgolf in Oberhausen gegeneinander an. Dem Gewinnerteam winkt eine Topgolf-Fan-Membership für 1 Jahr und natürlich der legendäre Radio-Sommer-Pokal. Selbstverständlich sorgt Topgolf auch für eure kulinarische Verpflegung während der Matches.
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So funktionierts:
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Ihr seid eine eingeschworene Truppe von bis zu 6 Personen und wollt beim Radio Sommer Cup antreten? Dann bewerbt euch hier, erzählt uns kurz, wer ihr seid und warum ihr denkt, den Cup zu gewinnen und mit etwas Glück melden wir uns bei euch zurück und ihr seid dabei.
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