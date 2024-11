Der Radio Mülheim Weihnachtstreff - Mit Muddi, Manni und dem Oppa

Am 12. Dezember möchten wir zusammen mit euch im Rittersaal des Schloß Broichs lustige, emotionale und unterhaltsame Weihnachtsgeschichten aus Mülheim und der Welt erzählen. Die Geschichten kreieren wir zusammen mit euch. Lasst euch überraschen und schickt uns auch gerne über das unten stehende Formular eure persönlichen Weihnachtsgeschichten.

Drumherum gibt es natürlich Anekdötchen, wie ihr sie aus unserem wöchentlichen Podcast Muddi & Manni kennt. Was bewegt die Radio Mülheim Community in der Vorweihnachtszeit, was ist aktuell los hinter den Kulissen bei Radio Mülheim?

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 12. Dezember im Rittersaal von Schloß Broich statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

WICHTIG!!! Der Eintritt ist frei, allerdings müsst ihr euch vorher hier über das Formular bewerben. Wir geben euch dann rechtzeitig Bescheid, ob ihr dabei seid. Die Einladung gilt immer für zwei Personen.

Bei der Veranstaltung werden Spenden für die Radio Mülheim-Hilfsaktion Lichtblicke gesammelt, um so Kinder und Familien in Mülheim und Umgebung zu unterstützen, denen es finanziell nicht gut geht.

Unser Live-Podcast wird euch präsentiert von der Sparkasse Mülheim