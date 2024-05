Ihr seid O2 Kunde und habt heute Nacht sehr viele SMS vom Geldregen bekommen? Das ist passiert

Als allererstes: Das tut uns sehr leid und wir möchten dir erklären, was genau passiert ist.

Beim Telefonprovider o2 gab es am Donnerstagabend (16.05.) und in der Nacht zum Freitag (17.05.) Wartungsarbeiten. Diese hatten zur Folge, dass Bestätigungs-SMS teilweise mehrfach am Stück oder zeitversetzt gesendet worden sind.

Es lag einfach gesagt ein "technischer Fehler" vor - natürlich ist das ärgerlich und dafür können wir uns nur entschuldigen. Das Problem ist laut unserem Dienstleister behoben. In Einzelfällen kann es noch passieren, dass SMS aus der Nacht jetzt noch auf eurem Handy auflaufen

Müsst ihr die SMS alle bezahlen?

Nein, laut Aussage unseres Dienstleisters entstehen für die "Rück-SMS" keine Kosten. Sollte euch wider Erwarten doch etwas zu viel in Rechnung gestellt werden, wendet euch bitte nochmal an uns.

Könnt ihr wieder ohne Bedenken mitspielen?

Ja, die Wartungsarbeiten sind laut Anbieter abgeschlossen. Ihr könnt normal per Telefon oder SMS teilnehmen.