Der beste Mix Spezial - Der große 90er-Tag

Ob in der Mode oder der Musik - die 90er sind angesagt wie nie zuvor und wir wollen das Jahrzehnt nochmal feiern. Wir machen das mit der Kult-Musik den ganzen Tag hier im Radio. Wir feiern den großen 90er-Tag am Samstag, den 26 August mit Unmengen an Stars aus diesem Jahrzehnt.





Große Party in Oberhausen

Ihr könnt nicht nur bei uns im Radio die 90er feiern, sondern auch live in Oberhausen. Auf dem Freigelände der Rudolf Weber-Arena werden zwei Bühnen stehen. Auf der ersten stehen 90er-Popstars wie Oli.P, Blümchen, Snap!, East 17 und Culture Beat. Auf der zweiten Bühne legen die DJ-Größen des Jahrzehnts auf: Hier sind zum Beispiel Westbam, DJ Quicksilver, Niels van Gogh und Aquagen am Start.

Tickets bekommt ihr über diesen Link.

Einer der Mega-Hits der 90er: "Herz an Herz" von Blümchen.

Oli.P - Flugzeuge im Bauch (Official Video)