Der beste Mix Spezial - Der große 90er-Tag

In der Arena Auf Schalke in Gelsenkirchen lassen wir am 25. März die 90er wieder hochleben. Und mit dabei sind natürlich die Stars dieses Jahrzehnts. Freut euch unter anderem auf Oli.P, La Bouche, Snap, East 17, Culture Beat und viele mehr! Tickets könnt ihr über diesen Link erwerben.





90er-Tag auch bei uns im Radio

Parallel dazu werden wir an diesem Samstag natürlich wieder in unserem Radio-Programm von morgens bis abends 90er-Musik ohne Ende spielen. Der 25. März: Er wird bei uns ganz im Zeichen des - für viele unter euch - vielleicht besten Jahrzehnts überhaupt stehen.