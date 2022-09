Der beste Mix Spezial - Der große 80er-Tag

80er-Stars live on Stage

Das Kultjahrzehnt bekommt die Bühne, die es verdient. Wir präsentieren euch die weltgrößte 80er Party mit allen Megastars live on Stage – und das mitten in NRW. Das wird die erste große Party im neuen Jahr. Hier feiern alle: Die 80er Kinder und Alle, die den Sound aus dem Kultjahrzehnt jetzt für sich entdeckt haben.

Erlebt am 14.Januar 2023 in der beheizten Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf unter anderem Alphaville, Sandra, Limahl, Cutting Crew und Nik Kershaw. Als Special Guest tritt Holly Johnsen – Die Stimme von Frankie goes to Hollywood auf.

Von "Relax" und "Big in Japan", "Neverending Story" bis "Tainted Love". Auf der größten 80er Party der Welt gibt es alle Hits live!

Sichert euch jetzt die besten Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder auf 80er-live.de.

Einen ganzen Tag nur 80er Musik in eurem Lieblingsradio

Parallel zur großen Party bekommt ihr auch die volle 80er-Musikpackung bei uns im Radio. Am 14. Januar spielen wir von 6.00 bis (Sonntag) 2 Uhr die größten Hits des vielleicht buntesten Jahrzehnts der Geschichte.

Hier haben wir einen ganzen Channel mit 80er Hits für euch!

Diese 80er Star seht ihr LIVE