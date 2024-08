Demonstrationen nach Anschlag in Solingen

Kundgebungen

Solingen (dpa) - Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen ist es am Montagabend in der Stadt erneut zu Demonstrationen gekommen. Dabei habe es auch Rangeleien gegeben, sagte ein Polizeisprecher. «Das ist sehr emotional und laut da.» Die Polizei habe Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Demonstranten unterbunden. Zur Demo des Bündnisses «Bunt statt braun» und einer Mahnwache für die Opfer des Anschlags und ihrer Angehörigen seien rund 200 Menschen gekommen. Bei der eher dem rechten politischen Lager zuzuordnenden «Montagsdemo» seien etwa 120 Demonstranten gezählt worden. Dabei seien Strafanzeigen wegen Zeigen des «Hitlergrußes» und Skandierens der Parole «Deutschland den Deutschen - Ausländer raus» aufgenommen worden. Es seien auch zwei Platzverweise erteilt worden. Am Freitagabend waren bei einem Stadtfest im nordrhein-westfälischen Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Syrer, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Diese reklamierte den Anschlag für sich.

Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen hat es am Montagabend in der Stadt Demonstrationen gegeben. © Christoph Reichwein/dpa Nach dem Anschlag mit drei Toten in Solingen hat es am Montagabend in der Stadt Demonstrationen gegeben. © Christoph Reichwein/dpa

