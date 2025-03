Demonstrant mit Palästinaflagge beendet Protest am Big Ben

London (dpa) - Mit einer Palästinenserflagge ist ein Demonstrant am frühen Samstagmorgen in London auf den Uhrturm am britischen Parlament geklettert - erst kurz nach Mitternacht (Ortszeit) kam er wieder herunter. Fernsehbilder zeigten, wie der Mann schließlich mit einer Hebebühne der Feuerwehr vom Elizabeth Tower heruntergeholt wurde, wo sich die berühmte Glocke Big Ben befindet.

Den ganzen Tag über hatten sich Vermittler Medienberichten zufolge vergeblich bemüht, den Aktivisten zum Herunterkommen zu bewegen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte wurden eingeschaltet. Zwischendurch zog der Mann seine Schuhe aus und kletterte barfuß weiter nach oben. Laut einem BBC-Bericht riefen Unterstützer am Boden «Palästina befreien» und «Du bist ein Held».

Der Einsatzort in Westminster blieb den ganzen Tag abgesperrt. Zum Motiv des Mannes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Unklar war auch, wie er trotz Sicherheitsvorkehrungen auf den Turm kommen konnte.