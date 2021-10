Demirbay lobt «klare Philosophie» von Trainer Seoane

Bayer Leverkusen

«Er hat eine klare Philosophie und lebt sie auch seit Tag eins vor. Die Mannschaft merkt das und zieht mit», sagte der 28-jährige Mittelfeldspieler dem Portal «Sport1». «Unabhängig vom fußballerischen Sachverstand ist der Trainer ein sehr intelligenter Mann, es geht ihm viel um das Zwischenmenschliche», sagte der Mittelfeldspieler des Tabellenzweiten aus Leverkusen.

Während Demirbay bei Seoane gesetzt ist, zählt Nadiem Amiri derzeit zu den Spielern, die nicht viel Einsatzzeit bekommen. «Wir sollten den Jungen mal in Ruhe lassen. Jeder hat mal eine Phase, in der es nicht so gut läuft, aber der Junge arbeitet jeden Tag hart, und er wird auch wieder positive Erlebnisse haben», sagte Demirbay.

