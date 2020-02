Du möchtest dabei sein? Jetzt »Bendzko oder Barth« spielen und gewinnen

Dein Radio on Tour: Erlebe zusammen mit deinem Lieblingsradio Tim Bendzko ganz nah – in einer exklusiven, bisher geheim gehaltenen Location, am 5. März. Die Tickets für dieses Event gibt es garantiert nirgendwo zu kaufen – nur bei uns zu gewinnen! Wir nennen das Exklusivkonzert. Und das Beste dabei: Du musst dich nur über das Formular bewerben, um deine Chance bei »Bendzko oder Barth« zu nutzen. Wir präsentieren dir eine Textzeile und du entscheidest: Ist es ein Songtext von Tim Bendzko oder stammt er aus der Feder unseres Radio Mülheim-Poeten Henning Barth? Mit ein bisschen Glück gehörst du zu den glücklichen Gewinnern und wirst von uns exklusiv eingeladen.

Tim Bendzko, der Weltenretter

Spätestens seit seinem Gewinn des Bundesvision Song Contests im Jahr 2011 gilt der 34-jährige Berliner als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Musiker. Es folgten diverse Auszeichnungen – darunter Bambi, ECHO, MTV Europe Music Award und die Goldene Kamera, um nur einige zu nennen. »Muss nur noch kurz die Welt retten« bleibt dabei ebenso im Ohr, wie sein Radio-Hit »Keine Maschine« oder der aktuelle Ohrwurm »Hoch«. Mit seinem neuen Album »Filter« setzt er noch eins drauf.

Der Song ist die erste Singleauskopplungen aus Tim Bendzkos viertem Studioalbum »Filter«.

Was gibt es noch zu beachten?

Da es sich um eine Abendveranstaltung handelt, dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Vor Ort gibt es Stehplätze. Die Tickets sind personenbezogen und dürfen nicht weitergereicht/weiterverkauft werden, sie verlieren in dem Fall ihre Gültigkeit - beim Eingang ist der Ausweis vorzuzeigen. Vor Ort sind nicht erlaubt: Taschen größer als DIN A4, eigene Speisen und Getränke, Film- und Tonaufnahmen. Alle Gewinner werden persönlich per E-Mail angeschrieben und erhalten die Anfahrtsinfo. Der Zugang zur Eventlocation ist unter Umständen nicht vollständig barrierefrei. Mobilitätseingeschränkte Gewinner sollten sich vorab mit uns in Verbindung setzen.