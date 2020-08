Dauphiné-Rundfahrt: Buchmann bei Renn-Debüt ohne Probleme

Tour-Generalprobe

Buchmann belegte am Mittwoch auf der ersten Etappe der hochkarätig besetzten 72. Dauphiné-Rundfahrt zeitgleich mit der Spitze den 16. Platz. Den Sieg holte sich Mailand-Sanremo-Sieger Wout van Aert (Belgien) vor dem Südafrikaner Daryl van Impey und Tour-Champion Egan Bernal (Kolumbien).

Bei der letzten von insgesamt sieben Bergwertungen verlor Froome gut drei Kilometer vor dem Ziel den Kontakt zur Spitzengruppe. Am Ende betrug sein Rückstand 5:23 Minuten. Bereits am Wochenende war der Brite bei der Tour de l'Ain auf den Bergetappen mit großem Rückstand ins Ziel gekommen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Froome womöglich gar nicht vom Ineos-Rennstall für die Frankreich-Rundfahrt nominiert wird. Der 35-Jährige, der seit seinem schweren Sturz beim Criterium du Dauphiné nicht mehr so recht in Form kommt, verlässt das Team ohnehin zum Saisonende.

Der Tour-Vierte Buchmann, der sein letztes Rennen am 26. Februar bei der UAE-Tour gefahren war, zeigte sich nach seinem Debüt positiv gestimmt. «Das war eine schnelle Etappe. Das Team Jumbo-Visma hat sehr viel Druck gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Mein Team hat mich gut in Position gebracht», sagte Buchmann.

