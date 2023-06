Dauphiné-Rundfahrt: Vingegaard gewinnt Etappe und holt Gelb

Salins-les-Bains (dpa) - Der Däne holte sich im Alleingang den Sieg auf der fünften Etappe beim Criterium du Dauphiné und übernahm damit auch das Gelbe Trikot von seinem Landsmann Mikkel Bjerg. Vingegaard siegte nach 191,1 Kilometern von Cormoranche-sur-Saone nach Salins-les-Bains mit einem Vorsprung von 31 Sekunden auf Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe aus Frankreich.

Neunter Saisonsieg für Vingegaard

14 Kilometer vor dem Ziel setzte sich Vingegaard am Cote de Thésy, einem Berg der zweiten Kategorie, mit einer Attacke vom Rest des Feldes ab und ließ sich den Vorsprung auf der Abfahrt nicht mehr nehmen. Am Vortag hatte der 26-Jährige bei seinem zweiten Platz im Einzelzeitfahren das Leadertrikot noch verpasst. Für Vingegaard, der im Gesamtklassement nun 1:23 Minuten vor Alaphilippe liegt, war es bereits der neunte Saisonsieg. Der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann verlor 1:02 Minuten und liegt in der Gesamtwertung auf dem 27. Rang.

Am Freitag wird die Dauphiné-Rundfahrt mit der sechsten Etappe über 170,2 Kilometer von Nantua nach Crest-Voland fortgesetzt. Die Tour-Generalprobe endet am Sonntag in Grenoble.