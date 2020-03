Das war das Tim Bendzko Exklusivkonzert

So nah kommt ihr Tim Bendzko sonst nie. Bei unserem Exklusivkonzert in der besonderen Atmosphäre der Henrichshütte in Hattingen, hatten unsere Gewinner die seltene Chance dem deutschen Popstar aus nächster Nähe zuzuhören und zuzusehen. Und die Stimmung war dabei auch richtig gut - wie ihr uns nach dem Konzert erzählt habt.

Tim Bendzko Exklusivkonzert Galerie

Das Exklusivkonzert zum Nachhören

Für alle, die leider keine Tickets gewonnen haben und nicht live vor Ort waren, gibt es von uns Tim Benzdko auf die Ohren! Wir übertragen einen Livemitschnitt des Konzerts am Dienstag, den 10. März ab 20 Uhr im Radio und als Webstream in Dauerschleife hier auf unserer Webseite.