Das teuerste Bühnenauto der Welt steht jetzt in Hamburg

Hamburg (dpa) - Er blinkt, raucht und kostet satte 450.000 Euro: Der teuerste Bühnenwagen der Welt – ein fast originaler Nachbau des DeLorean aus «Zurück in die Zukunft» – steht jetzt in Hamburg. Und schon in weniger als zwei Wochen können Fans der Science-Fiction-Film-Trilogie die wohl kultigste Zeitmaschine der Filmgeschichte bei der Deutschlandpremiere des gleichnamigen Musicals im Stage Operettenhaus an der Hamburger Reeperbahn in Aktion sehen.

Kenner und Kennerinnen des Film-Klassikers aus den 1980er und 90er Jahren werden darin viele Details wiederentdecken: den Fluxkompensator, den Blitzableiter, grell leuchtende Nachbauten der Plutonium-Ampullen und natürlich die berühmte Zeitanzeige, die selbstverständlich auf den 21. Oktober 1985 eingestellt ist.

Gesteuert aus dem Backstage kann sich das Auto um 360 Grad drehen, die Reifen können beschleunigt und die vielen Lichter und Leuchten gesteuert werden. «Das ist, glaube ich, das einzige Auto, was einen Szenenapplaus kriegt, wenn es auf der Bühne steht», sagte Mirko Thumann, Associate Technical Supervisor. Insgesamt ein Jahr hat der Bau des Wagens gedauert.

Transport über das Meer

Bei Minus 15 Grad und Schneegestöber wurde der 1,5 Tonnen schwere Wagen im vergangenen Jahr in New York abgeholt, wo er am Broadway auf der Bühne stand. «Das war eine echte Herausforderung!», sagte Clemens Weissenburger, Technical Supervisor, bei einem Pressetermin auf der Bühne. Mit einem Lastwagen wurde das Auto zum Hafen gebracht, wo es dann in einen Container verladen wurde. Mit dem Schiff ging es weiter einmal über den Atlantik bis nach Hamburg.

Hier musste der Wagen dann erst mal wieder aufgehübscht und an die Hamburger Musicalbühne angepasst werden. Dafür wurde er mehrmals in Werkstätten nach London und Amsterdam geschickt, wo das erste Exemplar des Bühnenwagens entwickelt und gebaut wurde.

Start des Musicals Ende März

Grundlage für den Bau war ein Scan des Film-Originals. Daraus wurden Formen gefräst und neue Bauteile konstruiert. Der Bühnenwagen ist übrigens zehn Prozent kleiner als das Original, damit es besser in das Bühnenbild passt. 2021 stand der Wagen erstmals auf der Bühne im Londoner West End.

Das Exemplar in Hamburg ist nicht der einzige seiner Art: Auch auf anderen Musicalbühnen, beispielsweise in Australien, Japan oder London stehen DeLoreans. Weltweit soll es noch rund 2.000 echte DeLoreans geben, etwa 6.000 waren einst gebaut worden. Einen davon hatte Twitch-Star Jens «Knossi» Knossalla (39) 2022 gekauft.

Starttermin für das Musical ist der 22. März. Davor finden bereits mehrere Previews statt – eine davon mit Knossi. Diese sind bereits ausverkauft.