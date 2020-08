Geht einfach in unsere virtuelle Schnitten-Schmiede und wählt dort eure Lieblingszutaten aus. Mit ein bisschen Glück könnt ihr dann ab dem 7. September 2020 eure Brotkreation in einer der zwölf Filialen der Bäckerei Hemmerle kaufen.

Die Schnitten-Schmiede

Die fünf Schritte zur geilsten Schnitte: Wähle hier die Zutaten für dein persönliches Radio Mülheim-Brot und übersende uns deine gewählte Rezeptur.

Backpremiere und Frühstücksevent für das Radio Mülheim-Brot

Übrigens: Mit etwas Glück seid ihr bei unserer Backpremiere am 1. September 2020 in der Backstube der Bäckerei Hemmerle dabei. Dort verpassen wir dem Radio Mülheim-Brot – der geilsten Schnitte der Stadt – noch das richtige Outfit. Und am 6. September 2020 wird in einer exklusiven Vorpremiere das neue Radio Mülheim-Brot in der Hemmerle Filiale auf der Schloßstraße präsentiert. Dich und deine Begleitung erwartet ein leckeres Frühstücksevent. Natürlich ist das Radio Mülheim-Brot – die geilste Schnitte der Stadt – dann auch da.

Präsentiert von



Die Herzens-Schnitte – euer Rezept für alle

Habt ihr leckere eigene Brotbackrezepte? Teilt sie mit der Radio Mülheim-Community auf unserer Aktionsseite zur Herzens-Schnitte. Hinweis: Diese Aktion steht nicht im Zusammenhang mit dem obigen Gewinnspiel.