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Das Radio Comedy Camp in Duisburg
© Westfunk GmbH & Co. KG
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Das Radio Comedy Camp – Jetzt Tickets sichern

Freut euch auf Comedy vom Feinsten mit unserem Gastgeber Jürgen Bangert alias Elvis Eifel, Tony Bauer, Patrick Nederkoorn und Hannes Höfer am 14.10. im Theater am Marientor in Duisburg.

Veröffentlicht: Freitag, 10.07.2026 11:00

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Unser Comedy Camp gehört zu den etabliertesten und beliebtesten Unterhaltungs-Events in Nordrhein-Westfalen. Und was gut ist, darf bleiben! So geht's auch in diesem Herbst wieder auf Tour.

Am 14.10. heizen wir euren Lachmuskeln im Theater am Marientor in Duisburg so richtig ein.

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Freut euch auf diese erstklassigen Comedians:

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Jürgen Bangert

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Jürgen Bangert
Gastgeber Jürgen Bangert wird sein treues Publikum natürlich auch in diesem Jahr durch einen lustigen Abend führen und pure Unterhaltung auf die Bühne bringen. Zu jedem Termin der Tour hat er wieder die lustigsten Menschen der deutschen Comedyszene eingeladen, die mit ihm zusammen für einen genialen Abend sorgen werden. Jürgen freut sich schon sehr auf die Comedy Camp-Tour 2026 - oder wie er es grinsend ausdrückt: „Ich bin doch froh, wenn ich mal zu Hause rauskomme.“ Jürgen Bangert ist nicht nur traditionell der Gastgeber der Comedy Camp Tour, er redet auch auf der Bühne gerne über seinen Alltags-Wahnsinn und spielt seinen Kolleginnen und Kollegen den "Ball der Lustigkeit" locker vor die Füße. So wird jedes Comedy Camp zu einem Familien-Match zwischen Künstlern und Publikum. Garantiert!
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Tony Bauer

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Tony Bauer
Tony Bauer hat in kürzester Zeit frischen Wind in die deutsche Comedyszene gebracht - mit einzigartigem Humor, einer beeindruckenden Lebensgeschichte und einer unerschütterlich positiven Energie. Denn Tony lebt mit dem Kurzdarmsyndrom und ist auf die kontinuierliche Zufuhr von Nährstoffen über einen Schlauch angewiesen - doch anstatt sich davon unterkriegen zu lassen, macht er daraus Comedy. Sein Motto bringt es auf den Punkt: „Wir müssen erst ein paar Mal sterben, bevor wir einmal cool leben dürfen." Mit seiner „Duisburg-Marxloh-Brille" nimmt er das Publikum mit in seinen Alltag, seine Hood und erzählt von Hassan, Oma und Opa - und davon, dass er ein Leben nach dem Tod hat: ein sehr, sehr lustiges.
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Patrick Nederkoorn

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Patrick Nederkoorn
Der niederländische Kabarettist Patrick Nederkoorn ist seit einigen Jahren erfolgreich auf Deutschlands Bühnen zu sehen. In seinem zweiten deutschsprachigen Programm „Der fliehende Holländer“ teilt er seine Verwunderung und Erfahrungen mit seinem großen Nachbarland. Warum haben die Deutschen so viele schmutzige Sprichwörter? Gibt es mehr Blitzer oder Regelungen in Deutschland? Und warum heißt das deutsche Steuerprogramm „Elster“ wie ein diebischer Vogel? Der aus Amsterdam stammende Kabarettist spricht auf sympathische, entwaffnende und witzige Weise über Grenzen, Liebe, Familie und die Steuer. Und darüber, wie man Unterschiede zwischen Menschen überbrücken kann. Einfach die lustigste Form der Völkerverständigung.
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Hannes Höfer

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Hannes Höfer
Hannes Höfer ist ein frischer, nahbarer Stand-Up-Comedian aus dem Ruhrgebiet mit viel Bühnenenergie und authentischem Humor. Als Gewinner von Atzes Meisterklasse 2025 steht er für die neue Generation deutscher Comedy. Hannes ist ein Glückskind. Sein Weg: Nicht immer perfekt, aber perfekt gelöst. Selbstironisch und ehrlich. Er hat lange im Baumarkt gearbeitet und hat so ziemlich alles durch. Von SB-Kasse, bis zum Toiletten-verkaufen. Wenn man da nicht zu seinem Humor findet, wo dann? Seine erste eigene Comedy Serie „Daily Hannes“ läuft aktuell im Radio. Hier gibt Hannes jedem Tag einen positiven Anstrich. Frei nach dem Motto: „Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune.“ bringt er good Vibes auf Bühne.
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