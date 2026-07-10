Das Radio Comedy Camp – Jetzt Tickets sichern

© Westfunk GmbH & Co. KG
© Westfunk GmbH & Co. KG
Anzeige
Unser Comedy Camp gehört zu den etabliertesten und beliebtesten Unterhaltungs-Events in Nordrhein-Westfalen. Und was gut ist, darf bleiben! So geht's auch in diesem Herbst wieder auf Tour.
Am 14.10. heizen wir euren Lachmuskeln im Theater am Marientor in Duisburg so richtig ein.
Anzeige
Anzeige
Freut euch auf diese erstklassigen Comedians:
Anzeige
Jürgen Bangert
Anzeige
Anzeige
Tony Bauer
Anzeige
Anzeige
Patrick Nederkoorn
Anzeige
Anzeige
Hannes Höfer
Anzeige
Anzeige
Anzeige