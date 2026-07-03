Das Große NRW-Badesee-Tindern
Badeseen sind im Sommer die perfekte Alternative zum Freibad: mehr Platz, oft mehr Natur und je nach See auch jede Menge Action. Wer im Sommer nach den besten Seen zum Baden in NRW sucht, hat die Qual der Wahl. Manche wollen einfach nur am Wasser liegen, andere suchen Action, Wassersport oder eine gute Erreichbarkeit. Bei uns gibt es für jeden Typ das passende Badesee-Match.
Damit ihr euch nicht durch endlose Möglichkeiten klicken müsst, haben wir die schönsten Badeseen in NRW für euch gecheckt. Und weil die Suche nach dem perfekten See manchmal wirklich ein bisschen wie Onlinedating ist, gibt’s zu jedem Ort die entscheidende Frage: Würde es matchen - ja oder nein?
Veröffentlicht: Freitag, 03.07.2026 08:22
Unterbacher See in Düsseldorf: Der Südstrand als starkes Allround-Match
Der Unterbacher See in Düsseldorf, genauer gesagt der Südstrand, ist ein echter Klassiker unter den Badeseen in NRW. Gerade wenn die Temperaturen sommerlich bleiben, aber nicht mehr komplett eskalieren, ist so ein Spot perfekt zum Abkühlen.
Match, wenn ihr einen verlässlichen Allrounder sucht, der einfach immer geht. Kein Match, wenn ihr nur auf absolute Geheimtipps ohne viel Bekanntheit aus seid.
Kaarster See: Urlaubsgefühle inklusive, dazu super erreichbar
Beim Kaarster See kommt schon beim Gedanken daran direkt Sommerstimmung auf: Sonnencreme, Pommes, Badetasche, ab ins Wasser. Genau dieses lockere Urlaubsgefühl macht den Spot für viele so attraktiv.
Match, wenn ihr auf unkomplizierte Dates steht: leicht erreichbar, kein Parkplatzdrama, gute Vibes. Kein Match, wenn ihr lieber komplett abgelegene Naturspots ohne klassisches Bade-Feeling sucht.
Otto-Maigler-See in Hürth: Schöner Sandstrand, aber am Wochenende voll
Der Otto-Maigler-See in Hürth gehört für viele zu den bekanntesten Badeseen in NRW - und das aus gutem Grund. Der See ist sehr schön gepflegt und punktet vor allem mit seinem weißen Sandstrand. Das sorgt direkt für ordentlich Urlaubsgefühl, ohne dass ihr NRW verlassen müsst.
Match, wenn ihr gepflegte Strand-Vibes liebt und ein bisschen Ibiza-in-NRW-Gefühl wollt. Kein Match, wenn euch große Menschenmengen schnell nerven oder ihr spontane Wochenendtrips mit dem Auto bevorzugt.
Wasserski in Langenfeld: Perfekt für alle, die am See Action wollen
Wenn ihr beim Wort "Badesee" nicht nur an Handtuch und Sonnencreme denkt, sondern direkt Lust auf Bewegung bekommt, dann ist die Wasserski- und Wakeboardanlage in Langenfeld ein richtig guter Tipp. Wer statt stillem Planschen lieber etwas erleben will, ist hier genau richtig. Die Anlage liegt praktisch zwischen Düsseldorf und Köln und ist deshalb für viele gut erreichbar.
Match, wenn ihr auf Action steht, gerne etwas ausprobiert und ein Date mit Adrenalin mehr feiert als stilles Sonnenbaden. Kein Match, wenn ihr eigentlich nur leise am Ufer liegen und eure Ruhe haben wollt.
Auesee in Wesel: Entspanntes Bade-Feeling für einen lockeren Sommertag
Der Auesee in Wesel ist ein starker Tipp für alle, die im Sommer einfach unkompliziert raus wollen. Kein großes Tamtam, sondern ein Badesee, an dem man sich mit Handtuch, Snacks und guter Laune einen entspannten Tag machen kann.
Match, wenn ihr auf entspannte Vibes steht und euer perfektes Date eher aus Chillen als aus Action besteht. Kein Match, wenn ihr Wassersport, großes Eventgefühl oder besonders viel Trubel sucht.
Autorin: Kimberly Klages