«Das Ding anzünden»: Baumgart startet bei Union

Berlin (dpa) - Steffen Baumgart will bei seiner Rückkehr zu Union Berlin den Bundesligisten wieder zu erfolgreichem Fußball führen. «Ich will so viele Spiele wie möglich gewinnen, guten Fußball sehen, und die Mannschaft soll sich Torchancen erarbeiten», sagte der Nachfolger des kurz nach Weihnachten von seinen Aufgaben entbundene Bo Svensson bei seiner Vorstellung im Stadion An der Alten Försterei: «Wir wollen das Ding anzünden. Und ich weiß, wie man das Ding anzündet.»

Baumgart, der seit seiner aktiven Zeit als Spieler von Union von 2002 bis 2004 dem Verein verbunden ist, sieht diese Nähe als große Chance. «Die Meisten kenne ich hier. Es ist ein bisschen Aufregung dabei, ich freue mich, hier zu sein», sagte der 52-Jährige, der bis November noch beim Hamburger SV angestellt war, «ich sehe es nicht als Risiko, sondern als Chance».

Baumgart will sich in den nächsten Tagen ein Bild von seiner Mannschaft machen und denkt noch nicht über mögliche Zu- oder Abgänge nach. «Die Mannschaft ist topfit. Wir werden Kleinigkeiten anpassen, am Selbstvertrauen arbeiten. Es gibt klare Ansagen, wo wir hinwollen», sagte Baumgart vor dem ersten Training am Nachmittag.

Nach einem Test am kommenden Sonntag gegen den Ligakonkurrenten Holstein Kiel (13.00 Uhr) muss Union am 11. Januar beim 1. FC Heidenheim antreten. Im Januar folgen für die Berliner die wichtigen Spiele gegen Augsburg und Mainz sowie beim FC St. Pauli.