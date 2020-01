Das bringt der Wintersport am Freitag

Vorschau

NORDISCHE KOMBINATION

Weltcup in Seefeld, Österreich

Einzel, Herren

14.00 Uhr Sprung (Eurosport 2) 16.00 Uhr Fünf-Kilometer-Lauf (Eurosport 2)

Das prestigeträchtige Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer beginnt an diesem Freitag mit dem ersten Einzel. Auf dem Programm stehen ein Sprung auf der Normalschanze sowie ein Lauf über fünf Kilometer. Favorit ist Norwegens Dominator Jarl Magnus Riiber, für das deutsche Team sind Youngster Vinzenz Geiger sowie Fabian Rießle die aussichtsreichsten Kandidaten. Am Samstag werden 10 und am Sonntag gar 15 Kilometer in der Loipe absolviert.

SKELETON

Weltcup in St. Moritz, Schweiz

09.30 Uhr: Einer, Männer, 1. Durchgang 13.00 Uhr: Einer, Frauen, 1. Durchgang danach Einer, Männer, 2. Durchgang Einer, Frauen, 2. Durchgang

Weltmeisterin Tina Hermann und die Weltcup-Führende Jacqueline Lölling gehen nach ihrem Doppelerfolg in der vorigen Woche am Königssee zuversichtlich die nächste Weltcup-Station an. Bei den Männern will Auftaktsieger Axel Jungk seinen vierten Platz om Gesamtklassement möglichst verbessern.

AUSSERDEM: In Mammoth Mountain/USA sind die Freestyler und Snowboarder unterwegs. Der formstarke Snowboarder André Höflich greift dabei in seinem vierten Halfpipe-Finale in Serie nach der Podestpremiere im Weltcup.