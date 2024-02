"Darf ich das so schreiben?" kommt ins Kino Rio

Der Filmemacher ist darüber alles andere als glücklich. „So richtig kann ich mir das auch nicht erklären“, sagt er. Zumal sein erster Film vor sieben Jahren der erfolgreichste des Jahres im Mülheimer Programmkino gewesen sei. Waldhelm ärgert sich außerdem, dass die Vorstellungen allesamt rund um Karneval angesetzt sind. Die erste abends an Altweiber, die letzte am späten Nachmittag des Aschermittwochs. Letztendlich müsse er aber in seiner Position mit jedem Termin zufrieden sein, den ihm die Kinos zugestehen. Hier geht es zu den Tickets.

Waldhelm-Film mit FSK 18-Freigabe

"Darf ich das so schreiben?" läuft im Kino Rio ohne Jugendfreigabe. Das liegt laut Alexander Waldhelm nicht daran, dass der Film überaus "hart" ist, sondern schlicht und einfach, dass eine FSK-Prüfung zu teuer sei. Pro Filmminute berechne die Freiwillige Selbstkontrolle 10,91€. Bei einem durchschnittlich langen Film würden so rund 1.000 Euro fällig. Ohne die Prüfung wird ein Film automatisch als FSK 18 eingestuft. Waldhelm sagte uns, dass seine Filme eigentlich alle in die Kategorie "ohne Altersbeschränkung" fallen.