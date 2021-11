«Daily Mail»: London könnte künftige Formel-1-Etappe werden

London (dpa) - Die Formel 1 könnte künftig auch in London Station machen. Wie die «Daily Mail» berichtet, könnte damit neben Silverstone ein zweiter Kurs in England in den Rennkalender aufgenommen werden.

