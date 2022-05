D-NRW-Mülheim an der Ruhr/ NL-Limburg-Venlo: Geldautomat an der Hingbergstraße gesprengt - Audi nach Verfolgungsfahrt

45472 Mh.-Altstadt/Heißen: Heute Nacht (Mittwoch, 4. Mai) gegen 1:55 Uhr sprengten vermutlich drei Männer einen Geldautomaten an der Hingbergstraße, Ecke Heinrichstraße. Mehrere Anwohner hörten die lautstarken Sprenggeräusche und konnten beobachten, wie zwei Männer in einen weißen Audi einstiegen, in dem mindestens ein Komplize wartete. Die Zeugen alarmierten daraufhin den Notruf der Polizei. Nach der Sprengung flüchteten die Täter in Richtung Heinrich-Lemberg-Straße. Im Rahmen einer großangelegten Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einer sofortigen Kontaktaufnahme mit den niederländischen Behörden konnte ein mutmaßliches Tatfahrzeug auf niederländischem Staatsgebiet festgestellt werden. In Lomm, einem Ortsteil in der Stadt Venlo, verunfallte ein weiße Audi. Zwei Personen konnten durch die niederländische Polizei vorläufig festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger soll aktuell flüchtig sein. Ein Tatzusammenhang mit der Sprengung in Mülheim an der Ruhr wird derzeit geprüft. Durch die Sprengung wurde der Geldautomat vollständig zerstört. Trümmerteile und Glassplitter lagen auf den Fahrbahnen. Zudem geriet der Geldautomat in Flammen. Die Feuerwehr Mülheim rückte aus und löschte die Flammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die Täter keine Beute gemacht. Aufgrund des Verdachts, dass die Täter Sprengmittel genutzt haben, wurden Entschärfer des Landeskriminalamts hinzugezogen. Diese konnten aber keine Sprengmittel mehr feststellen. Die Hingbergstraße musste bis zum Ende der Aufräum- und Reinigungsarbeiten (circa 7:15 Uhr) gesperrt bleiben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Ministerium des Innern hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz die Sonderkommission BEGAS vorgestellt. BEGAS steht für "Bekämpfung und Ermittlung von Geldausgabeautomaten-Sprengungen". Hier finden Sie den Link zu der Pressekonferenz: https://twitter.com/i/broadcasts/1RDGlgWwdBlKL (ChWi)

