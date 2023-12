Curry führt Warriors zu Sieg - Theis gewinnt deutsches Duell

San Francisco (dpa) - Angeführt von Steph Curry haben die Golden State Warriors nach zuletzt drei Niederlagen in der NBA wieder gewonnen und den ersten Sieg seit der unbegrenzten Sperre für Draymond Green geholt. Gegen die Brooklyn Nets erzielte Curry im Schlussviertel zwölf Zähler in Serie und kam beim 124:120 auf insgesamt 37 Punkte für die Warriors.

Klay Thompson hatte mit 24 Zählern ebenfalls großen Anteil. Green, der wie Curry und Thompson seit Jahren zu den wichtigsten Basketballern der Mannschaft zählt, war vergangene Woche nach einem Schlag ins Gesicht seines Gegenspielers vom Platz geflogen und von der NBA auf unbegrenzte Zeit gesperrt worden.

Theis gewinnt gegen Hartenstein

Im Duell von zwei deutschen Profis setzte sich Weltmeister Daniel Theis mit den Los Angeles Clippers gegen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein durch. Das 144:122 war der siebte Sieg in Serie für die Clippers. Theis kam auf sieben Zähler in 15 Minuten, Hartenstein spielte 30 Minuten für die Knicks und kam auf zwölf Punkte und starke zehn Rebounds und drei Blocks.

Maxi Kleber verpasste dagegen das nächste Spiel der Dallas Mavericks wegen der Folgen seines ausgekugelten kleinen Zehs. Beim 131:120 gegen die Portland Trail Blazers war Luka Doncic Mann des Spiels und verbuchte zum 61. Mal in seiner Karriere ein Triple Double. Er kam auf 40 Zähler, 12 Rebounds und 10 Vorlagen.

Überragende Werte hatte auch Joel Embiid beim 145:82 der Philadelphia 76ers gegen die Charlotte Hornets. Embiid verbuchte 42 Punkte und holte sich 15 Rebounds bei der deutlichsten Niederlage in der NBA-Geschichte der Hornets.