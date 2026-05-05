CSD: Termin in Mülheim am 28. Juni

Der Termin ist kein Zufall: Der 28. Juni erinnert an die Stonewall-Proteste von 1969 in New York, die als Geburtsstunde der weltweiten LGBTQ+-Bewegung gelten. Auch am Rathausturm wird an diesem Tag wieder die Regenbogenfahne gehisst, so das Organisationsteam. Die Fußdemo führt durch die Innenstadt und wird von mehreren Kundgebungen unterbrochen. Gegen 18:30 Uhr endet der Umzug am Regenbogenplatz am Hans-Böckler-Platz 2a – mit künstlerischen und politischen Beiträgen. Das Organisationsbündnis betont, der anhaltende Rechtsruck in Deutschland und international mache solche Demos wichtiger denn je. Wer den CSD Mülheim unterstützen möchte – mit Geld, Ideen oder Engagement – kann sich per Mail an csd-mh@svls.de wenden.