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CSD: Termin in Mülheim am 28. Juni
© Oliver Müller / FUNKE Foto Services
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CSD: Termin in Mülheim am 28. Juni

Am 28. Juni zieht der Christopher Street Day wieder durch Mülheim – unter dem Motto „Loud & Proud". Los geht es um 16:45 Uhr direkt am Hauptbahnhof auf dem Dieter-aus-dem-Siepen-Platz.

Veröffentlicht: Dienstag, 05.05.2026 03:17

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Der Termin ist kein Zufall: Der 28. Juni erinnert an die Stonewall-Proteste von 1969 in New York, die als Geburtsstunde der weltweiten LGBTQ+-Bewegung gelten. Auch am Rathausturm wird an diesem Tag wieder die Regenbogenfahne gehisst, so das Organisationsteam. Die Fußdemo führt durch die Innenstadt und wird von mehreren Kundgebungen unterbrochen. Gegen 18:30 Uhr endet der Umzug am Regenbogenplatz am Hans-Böckler-Platz 2a – mit künstlerischen und politischen Beiträgen. Das Organisationsbündnis betont, der anhaltende Rechtsruck in Deutschland und international mache solche Demos wichtiger denn je. Wer den CSD Mülheim unterstützen möchte – mit Geld, Ideen oder Engagement – kann sich per Mail an csd-mh@svls.de wenden.

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