Corona-Kontakttagebuch mit der App führen

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Smartphone statt Notizbuch: Eine neue App soll helfen, ein Corona-Kontakttagebuch zu führen. iPhone-Nutzer können sich «Dein Tagebuch» kostenlos im App Store herunterladen. Die App hat einen ähnlichen Funktionsumfang wie die «Coronika», die bereits vorher erhältlich war.

Mit der App können Treffen festgehalten werden - mit Angaben zur Dauer, zur Anzahl der Teilnehmer und anderen Details. Nutzer können aus vorgegebenen Profilen wie Schulkind oder Arbeitnehmer auswählen oder ein eigenes Profil anlegen. Die Daten würden nur auf dem Gerät selbst gespeichert, versprechen die Entwickler. Auch werden keine Entwicklungsbaukästen von Drittanbietern genutzt.

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat mit der App zwei praktische Möglichkeiten. So kann zum einen eine 14-tägige Quarantänezeit ausgelöst werden. Zum anderen lassen sich die Kontaktaufzeichnungen an das zuständige Gesundheitsamt übertragen, was die Nachverfolgung von Kontaktpersonen erleichtern kann.

Entwickelt wurde «Dein Tagebuch» vom Team der zentralen Meldestelle für Hatespeech, «hassmelden.de». Ebenfalls für iOS-Geräte, aber auch für die weiter verbreiteten Android-Smartphones erhältlich ist außerdem die kostenlose App « Coronika» der Björn Steiger Stiftung.

