Comedy Camp Tour 2026

Bergheim – 04. Oktober 2026

Wir starten die Comedy Camp Tour in Bergheim. Mit dabei sind unter anderem Bastian Bielendorfer, Ingrid Kühne und Hannes Höfer. Gemeinsam mit Gastgeber Jürgen Bangert erwartet euch ein abwechslungsreicher Abend mit verschiedenen Comedy-Stilen und jede Menge Lacher zum Auftakt der Tour.