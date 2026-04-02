Comedy Camp Tour 2026

Mehrere Acts an einem Abend
Beim Comedy Camp steht ein abwechslungsreiches Line-up auf der Bühne. Durch den Abend führt Gastgeber Jürgen Bangert. Freut euch auf unterschiedliche Comedy-Stile – von Alltagsgeschichten bis zu pointierten Beobachtungen.
Alle Termine im Überblick
Die Termine im Detail
Bergheim – 04. Oktober 2026
Wir starten die Comedy Camp Tour in Bergheim. Mit dabei sind unter anderem Bastian Bielendorfer, Ingrid Kühne und Hannes Höfer. Gemeinsam mit Gastgeber Jürgen Bangert erwartet euch ein abwechslungsreicher Abend mit verschiedenen Comedy-Stilen und jede Menge Lacher zum Auftakt der Tour.
Duisburg – 14. Oktober 2026
Weiter geht’s in Duisburg: Auch hier bringen wir euch das Comedy Camp mit bekannten Acts wie Tony Bauer, Patrick Nederkoorn und Hannes Höfer auf die Bühne. Moderiert von Jürgen Bangert wird das ein Abend voller Humor und guter Stimmung.
Hamm – 24. Oktober 2026
In Hamm erwartet euch ein Abend mit Comedy von Atze Schröder, Mirja Regensburg und Hannes Höfer. Gemeinsam mit Gastgeber Jürgen Bangert sorgen sie für einen abwechslungsreichen Mix aus verschiedenen Programmen und jede Menge Unterhaltung.
Velbert – 26. Oktober 2026
Auch in Velbert macht das Comedy Camp Halt. Mit Kaya Yanar, Laura Brummer und Hannes Höfer stehen bekannte Gesichter der Szene auf der Bühne. Durch den Abend führt Jürgen Bangert, der euch durch die Show begleitet.
Legden / Dorf Münsterland – 14. November 2026
Zum Abschluss der Tour geht es ins Dorf Münsterland nach Legden. Auch hier mit dabei: Mirja Bös, Fabian Lampert und Hannes Höfer. Gemeinsam mit Gastgeber Jürgen Bangert wird das Finale nochmal ein echtes Highlight der Tour.