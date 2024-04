Comeback von «Cheri, Cheri Lady»

Köln (dpa) - Wird dieser modernisierte Modern-Talking-Song der nächste kalkulierte Nummer-eins-Hit in Deutschland? Für heute, 23.59 Uhr, haben jedenfalls Pop-Altmeister Dieter Bohlen (70) und Influencer Twenty4Tim (23) die Veröffentlichung der neuen Version von «Cheri, Cheri Lady» angekündigt.

Das Originallied des gebürtigen Niedersachsen Bohlen stammt aus dem Jahr 1985. Der Euro-Disco-Ohrwurm war damals vier Wochen Platz eins in den deutschen Singlecharts, er erreichte auch in vielen anderen Ländern die Top-Position.

Erstes Cover von Capital Bra

Für Bohlen ist es bereits das zweite Ja zu einem «Cheri, Cheri Lady»-Cover von einem weit jüngeren Musik-Star. Vor fünf Jahren brachte der Berliner Rapper Capital Bra seine Version des Tracks heraus. Er schaffte in den Offiziellen Deutschen Charts eine Nummer-eins-Woche.

Twenty4tim hatte seit Oktober 2022 schon vier jeweils eine Woche haltende Nummer-eins-Hits in Deutschland: «Gönn Dir», «Ice Cream», «Hot Or Not» und zuletzt im Februar «I Don't Care».

Mal englisch, mal deutsch

«Cheri, Cheri Lady» von Modern Talking hat ursprünglich einen englischsprachigen Text: «Cheri, Cheri Lady, Goin' through a motion, Love is where you find it, Listen to your heart...». Capital Bra rappte 2019 deutsche Zeilen: «Cherry, Cherry Lady, du bist was Besondres, Eine Frau fürs Leben oder für 'ne Nacht».

Twenty4tim singt in bereits gezeigten Ausschnitten auf seinem Instagram-Account in der neuen Version: «Cheri, Cheri Lady, eine von Millionen, Augen schön wie Diamonds leuchten heute Nacht...»

Der Kölner hatte nach seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp («Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!») bei seinen Fans Spannung um seine folgende Kollaboration erzeugt. Zunächst hatte er verraten, einen Song mit «der bekanntesten Person Deutschlands» zu machen, was manche auch auf Heino tippen ließ. Schließlich verriet er den sogenannten Poptitan Bohlen als Namen.