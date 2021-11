"Coffee with a cop" - Polizei Essen lädt zum besonderen Kaffeekränzchen ein

45130 E.-Rüttenscheid:

Am Mittwoch haben alle Bürger die Möglichkeit unverbindlich und in entspannter Atmosphäre mit der Polizei bei einem Kaffee oder anderem Heißgetränk ins Gespräch zu kommen.

Das Format nennt sich "Coffee with a cop" und stammt ursprünglich aus den USA. Hier bieten Polizisten schon seit einigen Jahren Bürgern auf der Straße einen Kaffee an, um mit ihnen über deren Anliegen zu sprechen. Das Format des NRW-Innenministeriums macht an insgesamt 30 verschiedenen Orten in NRW Halt - am Mittwoch in Essen.

Am 24. November lädt die Polizei Essen daher alle Bürger auf ein Heißgetränk ein. In der Zeit von 8:00-13:00 Uhr macht der Oldtimer-Truck Halt auf dem Rüttenscheider Platz. Bei Kaffee, Kakao oder Tee können alle Anliegen thematisiert werden. Egal, ob Fragen, Hinweise, Sorgen, Informationen zur Arbeit der Polizei oder gar Kritik - wir haben für alle Themen ein offenes Ohr. Hierfür sind Beamte aus vielen Bereichen der Polizei vor Ort.

Kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns einfach an./SoKo

