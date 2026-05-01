Clean up your Mülheim – die große Radio Mül(l)heim Aktion zusammen mit der MEG

Insa Löll und Lena Berg von Radio Mülheim am Morgen unterstützen euch vor Ort, räumen auf, sammeln Müll und machen eure Treffpunkte schick und schön für die Openair-Saison.

Bewerbt euch jetzt – egal ob als Nachbarschaft, Hausgemeinschaft, oder Elterninitiative – und sagt uns, wo wir mit anpacken sollen!