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Clean up your Mülheim – die große Radio Mül(l)heim Aktion zusammen mit der MEG
Wir packen bei euch mit an! Mit der MEG kommen wir vom 18. bis zum 22. Mai täglich ab 11.00 Uhr bei euch vorbei, um eure Nachbarschaft, Spielplätze, oder Vereinsgelände gemeinsam mit euch noch schöner zu machen.
Veröffentlicht: Montag, 11.05.2026 04:02
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Insa Löll und Lena Berg von Radio Mülheim am Morgen unterstützen euch vor Ort, räumen auf, sammeln Müll und machen eure Treffpunkte schick und schön für die Openair-Saison.
Bewerbt euch jetzt – egal ob als Nachbarschaft, Hausgemeinschaft, oder Elterninitiative – und sagt uns, wo wir mit anpacken sollen!
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