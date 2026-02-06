CBE ändert Öffnungszeiten

Das Ladenlokal in der Wallstraße 7 ist montags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Donnerstags gibt es zusätzlich eine Sprechzeit von 15 bis 17 Uhr. Neu ist eine WhatsApp-Beratung montags und freitags von 12 bis 13 Uhr. Jeden zweiten Dienstag findet von 15 bis 17 Uhr ein Ehrenamt-Treff statt. Am kommenden Dienstag (10.2.) stellen sich Ausbildungs-Coaches vor, die Realschülern bei der Berufswahl helfen. Für Jugendliche gibt es donnerstags von 16 bis 18 Uhr einen eigenen Treff, heißt es vom CBE.