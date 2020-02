Cavs-Coach Beilein in erster NBA-Saison zurückgetreten

Trainerwechsel

Der 67-jährige Beilein war erst vor der Saison von der University of Michigan zu den Cavaliers gekommen, es war seine erste Station in der NBA. In seiner langen College-Zeit hatte Beilein unter anderen auch die Deutschen Johannes Herber (West Virginia) und Moritz Wagner (Michigan) trainiert.

Die Cavaliers, die 2016 mit Superstar LeBron James ihren ersten NBA-Titel gewannen, stehen mit nur 14 Siegen in 54 Spielen auf dem letzten Platz in der Eastern Conference, nur die Golden State Warriors im Westen sind in dieser Saison noch schlechter. Neuer Cheftrainer wird der bisherige Assistenztrainer J.B. Bickerstaff.

Es ist der zweite Trainerwechsel in der aktuellen NBA-Saison. Anfang Dezember hatte Mike Miller bei den New York Knicks David Fizdale ersetzt.